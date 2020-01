Ungewisse Zukunft : Stadt will über Parkfest diskutieren

Im vergangenen Jahr herrschte ausgelassene Stimmung auf dem Parkfest in St. Ingbert. Ob das Fest auch in diesem Jahr in seiner jetzigen Form fortbestehen wird, ist fraglich. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Die Verwaltung sieht Diskussionsbedarf und will mit den beteiligten Mitarbeitern und Vereinen über einen möglichen Fortbestand sprechen.

Die Absage des diesjährigen Parkfestes hat für große Diskussion unter den Bürgern in St. Ingbert gesorgt. Da das Fest zudem mit großen Aufwand und Kosten für die Mitarbeiter der Stadtmarketing gGmbh und den teilnehmenden Vereinen verbunden ist, plant die Stadtverwaltung mit allen Beteiligten in einer kommenden Veranstaltung über das Format „Parkfest“ zu diskutieren. So hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadtverwaltung.