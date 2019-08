Zeugen gesucht : Unbekanntes Fahrzeug ramponiert VW vorm DM-Markt

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. ingbert Am Freitag, 9. August, hat sich auf dem Parkplatz des DM-Drogerie Marktes in der Südstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall ereignet. Beschädigt wurde bei dem Unfall ein weißer VW Golf Variant, den seine Besitzerin von 9.30 bis 10.05 Uhr rückwärts in ine eingezeichnete Parkfläche abgestellt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Als sie zurück an ihr Fahrzeug kam, entdeckte sie einen Unfallschaden im Bereich des linken vorderen Kotflügels, linken Außenspiegels sowie der Fahrertür. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.