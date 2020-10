Polizei sucht Zeugen : Unbekanntes Auto demoliert geparkten Mercedes in St. Ingbert

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein unbekanntes Fahrzeug hat Donnerstag, 15. Oktober, in der Zeit zwischen 11 und 11:30 Uhr einen grauen Mercedes-Benz GLA beschädigt, den seine Fahrerin zwischen DM-Markt und Futterhaus in der Südstraße in St. Ingbert abgestellt hatte.

Der Unfallverurscher hinterließ wohl beim Ein- oder Ausparken an dem Mercedes einen Streifschaden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite sowie an Felge und Kotflügel hinten links). Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei nach dem Parkrempler unerkannt von der Örtlichkeit.