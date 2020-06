Polizei sucht Zeugen : Auto touchiert schwarzen VW in der Alten Bahnhofstraße

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingber t In der Alten Bahnhofstraße in St. Ingbert hat sich am Dienstag, 16. Juni, ein Verkehrsunfall mit Flucht ereignet. Der Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren in Richtung Kaiserstraße einen schwarzen VW Tiguan mit St. Ingberter Kreiskennung, der zwischen 10 und 11.45 Uhr an der Straße geparkt war.

Obwohl der VW den Verkehrsunfall beschädigt wurde, entfernte sich der Unfallverursacher rechtswidrig von der Unfallörtlichkeit.