Unfallflucht in St. Ingbert : Rotes Auto rammt einen Hyundai auf dem Schmelzer-Parkplatz

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, 1. Juli, in St. Ingbert mit seinem Fahrzeug einen grauen Hyundai beschädigt, der zwischen 9.10 und 11.10 Uhr auf dem Schmelzer-Parkplatz in der Poststraße geparkt war.

Wie die Polizei berichtet, hat der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken dem Hyundai am Heck eine Delle verpasst. An dem beschädigten Auto entdeckte die Polizei roten Fremdlack.