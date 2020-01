Unfallflucht am Grubenweg in St. Ingbert : Wieder Unfallflucht am Kaufland

Foto: dpa/Lino Mirgeler

St. Ingbert Ein unbekanntes Fahrzeug hat in St. Ingbert einen Pkw beschädigt, der am Samstag, 11. Januar, von 12.50 bis 13, 20 Uhr auf dem Parkplatz beim Kaufland im Grubenweg in in Höhe der dortigen KIK-Filiale abgestellt war.