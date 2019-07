Zeugen gesucht : Grüner Lkw rammt Ampel und weiter einfach weiter

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Am Freitag, 26. Juli, gegen 9.30 Uhr kaist m es an der Kreuzung Grubenweg/Rischbachstraße in St. Ingbert zu einer Unfallflucht, wie die Polizei berichtet. Ein Lkw hat demnach den Grubenweg befahren und nach rechts in die Rischbachstraße eingebogen.

Hierbei streifte der Lkw die rechtsseitig auf dem Gehweg befindliche Ampel, die hierdurch beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne Stopp anschließend in Richtung Josefstaler Straße fort. Es soll sich um einen grünen Lkw mit einem grünen Anhänger gehandelt haben.