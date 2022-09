Unfallflucht in St. Ingbert : Unfallfahrer lässt Auto einfach stehen und haut ab

St Ingbert Am Mittwochabend (7. September) gegen 21.10 Uhr ist ist der Fahrer eines schwarzen Hyundai i30 mit Homburger Kennzeichen auf der L 244 in Fahrtrichtung St. Ingbert in den Graben gefahren. Mit dem völlig beschädigten Pkw fuhr er bis zum Ortseingang von St. Ingbert unerlaubt weiter und verursachte dabei eine Kratzspur im Asphalt.

Dann ließ er sein Auto stehen und flüchtete.