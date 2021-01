Schneeglätte in St. Ingbert : Rutschpartien von Lkw und Pkw auf glatten Strecken

St. Ingbert Die Folgen von anhaltendem Schneefall und winterglatten Fahrbahnen haben am Montag für mehrere Polizeieinsätze in St. Ingbert gesorgt. Ab 5.30 Uhr registrierte die Polizei insgesamt zehn Vorfälle im gesamten Stadtgebiet, die auf die winterbedingten Straßenverhältnisse zurückzuführen waren.

Zwei Einsätze, die die Polizei der SZ auf Nachfrage näher schilderte, verdeutlichen dabei beispielhaft die Probleme der Autofahrer bei den schwierigen Straßenverhältnissen in den Morgenstunden. So war gegen 6.30 Uhr ein Pkw in der Auffahrt Rohrbach zur A6 ins Rutschen geraten, als er in Richtung Homburg auffahren wollte. Das Auto blieb darauf hin mit der Stoßstange auf der Mittelleitplanke liegen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Gegen 7.05 Uhr hatte in der St. Ingberter Innenstadt der Fahrer eines Lkw, der die Vordere Hobelsstraße in Richtung „Im Sumpe“ hinunterfuhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw schlitterte gegen Steine, die neben der Fahrbahn liegen, und wurde so regelrecht aufgebockt.