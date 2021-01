Unfall in Rohrbach : Rallye-Übungen gingen in der Oberen Kaiserstraße schief

Rohrbach Am späten Donnerstagabend (14. Januar) ist es gegen 23.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach, in Höhe der St. Ingberter Flurstraße, gekommen. Hierbei verlor ein 20-jähriger Fahranfänger auf verschneiter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug.

