Kurioser Unfall : E-Bike prallt auf in St. Ingbert auf anderen Radler

Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Am Dienstag, 8. September, hat sich in der Eichendorffstraße in St. Ingbert ein kurioser Verkehrsunfall ereignet, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Wie die Polizei berichtet war der Fahrer eines E-Bikes hinter einem Fahrradfahrer hergefahren, welcher nach links in die Annastraße einbiegen wollte.