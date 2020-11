Zwischen St. Ingbert-Mitte und -West : Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der A6

Zwei Schwerverletzte gab es am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei St. Ingbert. Foto: Florian Jung/Feuerwehr

St. Ingbert Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls späten Dienstagabend, 24. November, der A6 zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-Mitte und -West. Gegen 18.30 Uhr hatte eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Ka die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken befahren.

Nach Angaben der Polizei kam der Kleinwagen circa 1000 Meter hinter der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte nach einer Rechtskurve und aus noch bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, führte hierbei eine Vollbremsung durch und fuhr zunächst in den dortigen Grünstreifen. Dort überschlug sich ihr Ford Ka, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der rechten Fahrspur auf dem Dach liegend zum Stehen. Die mit mehreren Frakturen schwer verletzte F24-Jährige konnte sich hiernach selbst aus dem Pkw befreien.

Zwei herannahende Fahrzeuge, ein Lastwagen mit Anhänger und ein Transporter, näherten sich zu gleichen Zeit unmittelbar hintereinander, auf der rechten Fahrspur fahrend, dem zunächst außer Sichtweite befindlichen sowie dem verunglückten Pkw, der aber noch außer Sichtweite war. Der 38-jährige Lkw-Fahrer nahm den auf dem Dach liegenden Pkw wahr und vollzog eine Vollbremsung, mit der er eine Kollision gerade noch verhindern konnte. Der dahinter befindliche und nicht angegurtete 31-jährige Fahrer des Transporters konnte, vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands, laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Anhängers. Durch den enormen Aufprall wurde der Fahrer des Transporters in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und unter anderem an den Gliedmaßen schwer verletzt, so dass dieser durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Mittelstadt St. Ingbert befreit werden musste.