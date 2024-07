Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer eingeschlafen Kühltransporter gerät frontal in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstag, 11. Juli, in St. Ingbert – wie die Polizei mitteilt, ist der Fahrer eines Kühltransporters, der auf der Südstraße in Richtung Ensheimer Straße unterwegs war, gegen 14.15 Uhr am Steuer eingeschlafen, in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.