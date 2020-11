24-jährige Fahrerin überschlug sich : Schwerer Unfall mit zwei Verletzten auf der A 6

St. Ingbert Zwei Menschen wurden bei einem Unfall am Dienstagabend (24. November) auf der A 6 Richtung Saarbrücken schwer verletzt.

Eine 24-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Ford Ka die kam zirca 1 Kilometer hinter der Ausfahrt St. Ingbert-Mitte, nach einer langgezogenen Rechtskurve, aus noch bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, führte hierbei eine Vollbremsung durch und fuhr zunächst in den dortigen Grünstreifen. Dort überschlug sich ihr Ford Ka, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der rechten Fahrspur auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Die mit mehreren Frakturen schwer verletzte Fahrzeugführerin konnte sich hiernach selbst aus dem Pkw befreien.

Ein 38-jähriger LKW-Fahrer führte eine Vollbremsung durch, als der den auf dem Dach liegenden PKW wahrnahm und konnte eine Kollision gerade noch verhindern. Der dahinter befindliche und nicht angegurtete 31-jährige Fahrer eines Transporters konnte, vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands, nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des LKW-Anhängers. Durch die enorme Kollision wurde der Fahrer des Transporters in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und an den Gliedmaßen schwer verletzt, so dass dieser durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Mittelstadt St. Ingbert befreit werden musste.