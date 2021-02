Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Mehrere Kontoauszugsdrucker in Sparda-Bankfilialie zerstört

Mehrere Kontoauszugsdrucker in Sparda-Bankfilialie zerstört

St. Ingbert Gleich an drei Geräten beschädigte ein bisher Unbekannter die EC-Karten-Schächte derart, dass diese nun unbrauchbar sind.

Ein bisher unbekannter Täter hat mehrere Kontoauszugsdrucker in einer Bank in der Rickertstraße beschädigt. Wie die Polizei St. Ingbert auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, handele es sich bei der betroffenen Bank um die Sparda-Bank Südwest. Demzufolge seien an drei Druckern die jeweiligen EC-Karten-Schächte mit einem bislang noch unbekanntem Werkzeug derart von dem Täter beschädigt wurden, dass diese nun unbrauchbar sind und nicht mehr genutzt werden können. Laut den Beamten ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 12. Februar, 15 Uhr und Sonntag, 14. Feburar, 12:25 Uhr. Der Schaden liege im unteren vierstelligen Bereich.