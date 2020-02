Sachbeschädigung in St. Ingbert : Unbekannter sticht zwei Reifen eines Autos platt

Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Nacht zum Montag (24. Februar) sind in der Pfarrer-Lauer-Straße in St. Ingbert-Mitte zwei Reifen eines Mitsubishi mit St. Ingberter Kennzeichen mutwillig platt gestochen worden. Der Eigentümer hat bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gemacht.



