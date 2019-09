Körperverletzung : Unbekannter schlug einfach zu

St. Ingbert Am Samstagabend, 31. August, gegen 21.17 Uhr hat ein Unbekannter in der Rickertstraße in St. Ingbert-Mitte einem 22-jährigen St. Ingberter offensichtlich grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Das Opfer blutete anschließend stark aus der Nase. Der Täter flüchtete.