Einbruch auf Firmengelände : Dieb bricht Container in St. Ingbert auf

St. Ingbert Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der gewaltsam in ein Firmengebäude eingedrungen ist. Gestohlen wurde jedoch nichts.

In St. Ingbert ist es vor kurzem zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilt hat sich der bisher unbekannter Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. Januar, 15 Uhr und Freitag, 22. Januar, 8 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Firma für Gelenkschwellenbau in der Straße 'Im Schiffelland' verschafft. Hierbei schlug er im rückwärtigen Bereich der Firma eine Scheibe an einer Zugangstür ein und verschaffte sich so Zugang zum Inneren des Gebäudes. Entwendet wurde allerdings nichts, wie die Beamten weiter mitteilen. Auch aus zwei Containern, die der Täter ebenfalls aufbrach, wurde nichts entwendet. Die Polizei geht von einem Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich aus.