Polizei sucht Zeugen Unbekannter beschießt Autos mit Schleuder

Am Mittwoch (5. April) ist es zwischen 10 und 18.30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in St. Ingbert, Blieskastel und Spiesen-Elversberg gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschoss, vermutlich aus einem Fahrzeug, insgesamt zehn geparkte Fahrzeuge sowie eine Schaufensterscheibe vermutlich mit einer sogenannten Zwille, einer Art Schleuder, mit der unter anderem Stahlkugeln verschossen werden können. Tatorte waren in der Hauptstraße in Oberwürzbach sowie in der Bliestal-, Bliesgau- und der St. Ingberter Straße in Blieskastel. Durch den Beschuss entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro.