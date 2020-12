Sachbeschädigung in St. Ingbert : Unbekannter beschädigt Türen an einem Haus

Zwischen Dienstagabend (15. Dezember), 19 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14.45 Uhr, hat in der Karlstraße in St. Ingbert, nahe der Einmündung in die Große Flurstraße, ein bislang unbekannter Täter mehrere Türen eines Einfamilienhauses beschädigt.

Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im mittleren dreistelligen Bereich.