Feuerwehr : Unbekannter bekämpft Hornissen-Nest mit Feuer

Diesen Baum an einem Waldweg bei Oberwürzbach musste die Feuerwehr am Dienstagabend löschen. Foto: Marco Schmeltzer

Oberwürzbach Die Feuerwehr musste am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einen brennenden Baum in einem Waldgebiet bei Oberwürzbach löschen. Ein aufmerksamer Landwirt hatte zuvor eine Rauchentwicklung an dem Baum neben einem Waldweg festgestellt und die Feuerwehr verständigt.

Dann wartete er am Friedhof auf die Einsatzkräfte, um sie zur Brandstelle zu führen.

Die Feuerwehrleute löschten den glimmenden Brand mit einer Schnellangriffsleitung. Da sich an dem Baum auch ein Hornissennest befand, musste die Feuerwehr allerdings zunächst Maßnahmen zum Eigenschutz treffen. Offensichtlich hatte eine unbekannte Person versucht, mit Feuer das Nest zu beseitigen. Da sich der Brand schon sehr weit in den Stamm ausgebreitet hatte, fand am späten Abend eine Brandnachschau statt. Hierbei kam nochmal ein Kleinlöschgerät zum Einsatz. Die Polizei St. Ingbert hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Löschbezirk Oberwürzbach war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.