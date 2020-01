Vandalismus in St. Ingbert : Unbekannte schlagen Scheibe einer Bar ein

Am frühen Samstagmorgen (25. Januar) gegen 0.50 Uhr wurde die Polizei in St. Ingbert darüber informiert, dass fünf männliche Personen in dunkler Kleidung und im Alter zwischen 20 und 25 Jahren eine große Glasfensterscheibe einer Bar in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach eingeschlagen hätten.

Die Personen seien von der Zeugin angesprochen worden, woraufhin sich die Gruppe aufteilte und die Täter in verschiedene Richtungen wegrannten. Sachschaden. rund 2000 Euro.