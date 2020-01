Kriminalität in St. Ingbert : Unbekannte klauen Zigarettenautomaten

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach Am frühen Dienstagmorgen (28. Januar) gegen 1.45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter einen an einer Hauswand in der Spieser Straße in Rohrbach montierten Zigarettenautomaten gestohlen. Einer der beiden dunkel gekleideten Täter hebelte mit einem Stemmeisen den Automaten von der Hauswand, sodass dieser in einen von den Tätern mitgeführten kleinen Pkw-Anhänger fiel.

Danach flüchteten die Täter mit einem dunklen Kombi vermutlich einem älteren Ford Mondeo mit ausländischem Kennzeichen sowie dem Anhänger in Richtung Spiesen. Über den Wert des Diebesgutes ist bislang nichts bekannt.