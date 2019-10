Diebstahl in St. Ingbert : Unbekannte klauen Wohnwagen

St. Ingbert In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in St. Ingbert-Mitte einen weißen Wohnwagen des Herstellers Knaus Tabbert, Modell Rossini Finest Edition, gestohlen. Der Wohnwagen war zur Tatzeit in der Rosenstraße abgestellt und mit einer Diebstahlsicherung gesichert.

Diese wurde gewaltsam entfernt und der Wohnwagen im Anschluss vermutlich mit einem geeigneten Fahrzeug von der Tatörtlichkeit weggeschleppt.