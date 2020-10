Ein unglaublicher Coup in St. Ingbert : Unbekannte dringen ins Kaufland ein

Ein unglaublicher Coup in St. Ingbert

St Ingbert Sie schnitten Löcher ins Dach und drangen in den Tresorraum ein.

Unbekannte sind am Montag, 26. Oktober, zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr ins Kaufland Center in St. Ingbert eingebrochen. Sie gelangten auf das Flachdach und schnitten mit einem Trennschleifer Löcher ins Dach. Danach entfernten sie die Dämmung und drangen in den Discounter ein. Zudem deaktivierten sie die Alarmanlage, die eine private Sicherheitsfirma verständigt hätte und schalteten das akustische Alarmsignal ab. Danach entwendeten die Täter Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro und verschafften sich Zugang zum Tresorraum. Dort versuchten sie einen Standtresor mit dem Trennschleifer zu öffnen, der Versuch scheiterte allerdings. Die Unbekannten entfernten sich danach über eine Böschung vom Ort des Geschehens.