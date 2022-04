Autoaufbrüche in St. Ingbert : Unbekannte brechen vier Transporter auf

St Ingbert Über die Osterfeiertage vom Donnerstag (14. April), 16 Uhr, bis zum Dienstagnachmittag, 14.45 Uhr, ist es in St. Ingbert-Mitte zu einer Aufbruchsserie von Transportern gekommen. Bislang unbekannte Täter gingen in diesem Zeitraum insgesamt vier Fahrzeuge von unterschiedlichen Handwerksbetrieben an, die in der Große Flurstraße, Theresienstraße und Wiesenstraße abgestellt waren.

Dabei öffneten die Täter jeweils den Laderaum der Transporter, indem sie das Schloss aufbrachen, und entwendeten anschließend teils hochwertige Werkzeuge und Maschinen aus dem Innern der Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15000 Euro. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun in allen Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und hofft auf Hinweise von Anwohnern, die die Diebe beobachtet haben könnten.