Feuerwehr St. Ingbert : Stundenlanger Umwelteinsatz der Feuerwehr am Geistkircher Hof

Feuerwehrleute bauen die Druckluftbarriere am verschmutzten Gewässer zusammen. Foto: Florian Jung

Rohrbach Die Freiwillige Feuerwehr musste am Dienstag (28. Dezember) und am Mittwoch zu einem Umwelteinsatz in Rohrbach ausrücken. Passanten hatten einen Ölgeruch und eine Schadstoffverschmutzung auf einem Weiher hinter dem Geistkircher Hof gemeldet.

Es folgte ein stundenlanger und aufwändiger Einsatz für die Feuerwehrleute. Nachdem die 15 Einsatzkräfte am Dienstag, gegen 15.10 Uhr eintrafen, stellten sie ebenfalls einen Ölfilm auf dem Gewässer und Ölgeruch fest. Eine weitere Erkundung ergab, dass das Öl sich bereits in den Frohnsbach in Richtung Hassel ausgebreitet hatte. Der Schadstoff drohte das Naturschutzgebiet zu verunreinigen. Weiteres Ölschadens-Bekämpfungsmaterial aus Oberwürzbach und Kirkel wurde angefordert. Die Feuerwehrleute setzten mehrere Ölsaugbarrieren am Mönchsbauwerk sowie am Einlauf des Weihers. Im Frohnsbach wurden weitere vier Sperren errichtet, damit keine Ausbreitung in den Sägeweiher erfolgt. Gegen 18.30 Uhr war die erste Gefahr gebannt.

Mit einem Fachberater der Berufsfeuerwehr Saarbrücken wurden die Folgemaßnahmen und die Bereitstellung von Spezialmaterial abgesprochen. Am Mittwochmorgen um 9 Uhr rückten erneut 15 Einsatzkräfte aus Rohrbach, St. Ingbert und Rentrisch an. Die Helfer bauten eine Druckluftbarriere der Berufsfeuerwehr, die normalerweise auf der Saar zum Einsatz kommt, ein. Der Ölfilm wurde zusammengezogen. Schwimmfähige Ölbindemittelwürfel saugen in den kommenden Tagen den Schadstoff auf. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz beendet. Es folgte eine aufwendige Reinigung aller Materialien.