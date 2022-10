ÖPNV in St. Ingbert : Geteilte Meinungen zum 49 Euro-Ticket

Am St. Ingberter Bahnhof fahren Bus und Bahn, und es gibt Parkplätze fürs private Gefährt. Nicht alle Orte sind so gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Dies ist aber für viele Voraussetzung, um aufs Auto zu verzichten. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Das 9 Euro-Ticket, das von Juni bis August verkauft wurde, war erfolgreich. Nun soll es einen weiteren Anreiz geben, das Auto stehen zu lassen und die „Öffentlichen“ zu benutzen. Kommen soll das 49 Euro-Ticket eventuell ab Januar 2023. Ob das Angebot für die St. Ingberter interessant ist, wollte unsere Zeitung bei einer Umfrage herausfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Der Preis für Sprit ist seit dem Ukrainekrieg noch einmal gestiegen. Ausgaben für das „flüssige Gold“ reißen somit ein weiteres Loch ins Haushaltsbudget vieler Bürger. Um in dieser Situation Anreize für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu schaffen, wurde das 9 Euro-Ticket aus der Taufe gehoben, das von Juni bis August erworben werden konnte und so Menschen auf Bus und Bahn umsteigen ließ, die zuvor mit ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs waren. Nun soll es ab Januar einen Nachfolger des bundesweit 52 Millionen mal verkauften Tickets geben, das rund 600000 Saarländer nutzten. In der Diskussion ist eine monatliche Fahrkarte für den ÖPNV ab Januar 2023 für 49 Euro, deren Finanzierung zwischen Bund und Ländern aber noch nicht geklärt ist. Wir fragten in St. Ingberts Fußgängerzone Passanten, ob sie dieses Angebot dazu animieren würde, auf ihr eigenes Auto zu verzichten.

„Ich meine, dass 49 Euro noch zu teuer sind“, findet beispielsweise Klaus Vogel. Andererseits war seiner Meinung nach das 9 Euro-Ticket zu billig und „alle, die Zeit hatten, sind mit dem 9 Euro-Ticket rumgefahren“, was auf einigen Strecken zur Verstopfung der Züge führte, so dass regelmäßige Pendler zum Teil gar nicht mehr zusteigen konnten. Vogel verweist auf einen Fernsehbericht über Spanien, wo der Nahverkehr kostenlos sei. Schnell entspinnt sich an einem Bistrotisch eine Unterhaltung zwischen mehreren St. Ingbertern, die auch die Luxemburger Lösung erwähnen, wo die Nutzung der Verkehrsmittel ebenfalls nichts kostet. Man hört heraus, dass es im ländlich geprägten Saarland an ganz anderer Stelle hakt. Die Auto fahrenden Leute fremdeln beim Thema ÖPNV. Der Tenor: Zu viele Waben (rund 140), der Erwerb der Fahrkarten am Automaten sei zu kompliziert, und die Anbindung im ländlichen Bereich zu schlecht. Letztgenanntes Argument scheint das schlagkräftigste, denn für eine Strecke, die mit dem Auto in 30 Minuten zu bewältigen ist, brauche man mit den Öffentlichen teilweise mehr als das Doppelte. Und beim Faktor Zeitersparnis hört die Überlegung, eins der günstigeren Tickets zu nutzen, auf. Denn Zeit ist wertvoll und lässt sich laut Befragten auch mit neun oder 49 Euro nicht erkaufen. Und Klaus Vogel führt noch ein anderes Argument ins Feld, weshalb er mit dem Umstieg hadert: „In Spanien kommt der Zug pünktlich und fährt auch wieder pünktlich ab.“ Was unausgesprochen bleibt, verstehen die anderen in der Runde. Die DB ist in ihren Augen nicht immer zuverlässig. Wenn Preis und eingehaltene Fahrzeiten in einem guten Verhältnis stünden, könnte es sich auch Vogel überlegen, sein Auto stehen zu lassen „wenn das für einen vernünftigen Preis ist“. Der müsste für ihn zwischen 20 und 25 Euro liegen. Denn für Rentner seien die geplanten 49 Euro pro Ticket von vornherein zu teuer. Und er führt noch ein anderes Argument pro Auto ins Feld, denn schließlich stünden auch beim nicht bewegten Auto Kosten wie Versicherung und Steuern an, und das Ticket müsste noch zusätzlich bezahlt werden.

Für Frank Ehrmantraut, der bei der VHS in St.Ingbert angestellt ist, war das 9 Euro-Ticket ein echter Gewinn. Der bahnfahrende Saarbrücker nutzt bereits seit rund zehn Jahren das Jobticket, dass zur Hälfte vom Arbeitgeber bezuschusst wird. Von Juni bis August galt auch für ihn automatisch das 9 Euro-Ticket, so dass er nur 4,50 Euro dafür bezahlen musste. Für ihn ist es ein Pro-Argument für die „Sondertickets“, dass „man sich nicht ständig in neue Tarifsysteme eindenken muss“. Seine Kinder im Teenageralter haben das 9 Euro-Ticket genutzt statt Einzeltickets zu kaufen und sind so billiger gefahren, zu Freizeitaktivitäten und in den Ferien vor allem zu den Großeltern. Sollte die 49 Euro-Variante kommen, sei das allerdings uninteressant. Ein mit der Familie vollgepacktes Auto lohne sich preislich mehr als für jeden einzelnen die knapp 50 Euro teure Fahrkarte zu kaufen. „25 Euro wäre eine Hausnummer, wo man aus Geldgründen auf den Zug umsteigt und flexibel ist“, meint er. Als das 9 Euro-Ticket galt, sei der Zug trotzdem nicht allzu voll gewesen. Da wünsche er sich vor allem in Randzeiten mehr Auslastung, welche ein vom Staat gefördertes Ticket bringen könnte. Statt im Falle der Einführung einer solchen Fahrkarte mit einem Vier-Personen-Haushalt hin und her zu rechnen, ob sich Auto oder Bahn vom Ausgabenaspekt her mehr lohnen, wünsche er sich ein Familienticket. Für eine Nutzung des ÖPNV für Freizeitaktivitäten sieht er allerdings kaum eine Möglichkeit, denn bei vielen Orten sei die Anbindung mit Bus und Bahn oder deren Taktung einfach zu schlecht. Käme ein 49 Euro-Ticket, wäre der Saarbrücker durch sein Abo automatisch dabei „und würde es dann auch für Strecken nutzen, die ich jetzt meide, weil es zu teuer ist“.

Frank Ehrmantraut Foto: Cornelia Jung

Klaus Vogel Foto: Cornelia Jung

Auch am Rendezvous-Platz in St. Ingbert könnten die St. Ingberter vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Foto: Cornelia Jung