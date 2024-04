Ernährungsrichtlinien Beim Omelette gibt es auch mal mehr Eier (3 Portraitfotos)

Bereits die Jüngsten wissen, was gesunde Ernährung ist. Auch, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man durch sein Essverhalten mit dafür sorgen kann, dass das Klima geschont wird. Regional, saisonal einkaufen ist hier das Stichwort. So tut man was für seine Gesundheit und die Umwelt. Immer mehr, gerade junge Leute, entscheiden sich für eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise. Bei jedem zweiten kommt weniger Fleisch auf den Teller. Dies ist eine ganz persönliche Entscheidung. Dieser Entwicklung tut die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Genüge, indem sie die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen für das Land überarbeitet hat. Sie basieren auf einem mathematischen Optimierungsmodell, das Experten verschiedener Fachrichtungen entwickelt haben.