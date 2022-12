Weihnachtskauf in St. Ingbert : Beim Genuss sind die Leute spendabel

Doris Bleif und Petra Schmidt-Hein (von links) vom Weltladen zeigen mit einem Sonnenglas und einem Armband zwei Produkte, mit denen man klimabewusst schenken kann. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Mehr als sonst halten die St. Ingberter ihr Geld zusammen. Wir wollten vom Einzelhandel wissen, wie der Kauf von Weihnachtsgeschenken läuft. Nicht alles wird verschmäht.

Corona machte in den vergangenen beiden Jahren viele Familienbesuche zu Weihnachten unmöglich, Restaurants waren für Weihnachtsfeiern geschlossen, Weihnachtsmärkte öffneten gar nicht erst und mancher Gewerbetreibende und Restaurantbesitzer kämpften ums Überleben. Kaum waren die ersten Corona-Wogen geglättet und Kaufwillige konnten ihr gespartes Geld wieder im Einzelhandel ausgeben, beherrschte der Ukrainekrieg die Nachrichten. Zusätzlich zu den Gedanken an die Notleidenden in diesem europäischen Land kam hierzulande die Angst, die Energiepreise nicht mehr stemmen zu können, denn Russland drehte Deutschland den Gashahn zu und sorgte damit für eine Energiekrise. Viele Menschen schnallen nun den Gürtel enger, da sie auch mit Nachzahlungen von Nebenkosten im kommenden Jahr und darüber hinaus rechnen. Wir wollten bei einer Umfrage in der Stadt erfahren, ob sich all dies auf das Kaufverhalten der St. Ingberter zur Weihnachtszeit auswirkt. Fallen die Geschenke kleiner aus, werden andere Dinge als die Jahre zuvor verschenkt oder noch bewusster gekauft?

Die Antwort von Ilka Walter von „Damenmoden Ilka Terlaak“ ist eindeutig: „Das Kaufverhalten der Leute ist viel zurückhaltender als die Jahre zuvor. Und wenn sie was kaufen, dann weniger für sich, sondern eher was Kleines zum verschenken. Zum Beispiel einen Gutschein.“ Doch auch bei den Gutscheinen seien die Kunden zurückhaltender als früher. Kaufen die Kunden Kleidung für sich, dann „fällt auf, dass sie ganz genau überlegen und nicht zwei Teile, sondern eben nur eins mitnehmen“.

Auch im Weltladen merken die ehrenamtlichen Verkäufer, dass die Leute mehr auf die Preise gucken. Doch es gibt die Weihnachtseinkäufe wieder. Und darüber ist man auch in diesem Laden froh. „Wir hatten zwei Jahre Corona, wo wir deutlich gemerkt haben, dass das Publikum gefehlt hat. Da sind die Leute aus Angst nicht rausgegangen. Das hat sich aber jetzt reguliert. Die Leute schauen schon mehr aufs Geld. Aber zu Weihnachten sind sie großzügiger. Bei uns im Geschäft sind die Geschenke schon ein großer Posten bei den Einnahmen. Was uns jetzt besonders gefreut hat, die Stadt hat bei uns bestellt. Das war sehr erfreulich. Das passt gut zu einer Biosphären- und Fairtrade-Stadt“, sagt Doris Bleif.

Besonders gern kaufen die Kunden Taschen und andere Dinge aus Naturmaterialien. „Das Handwerk ist bei uns nicht teurer als anderswo“, sagt Petra Schmidt. Während Kaffee aktuell weniger gekauft werde, gebe es zwei Verkaufsschlager. „Wir verkaufen viele Sonnengläser und ein Armband, bei dessen Verkauf in tropischen Gebieten fünf Bäume gepflanzt werden“, gibt Bleif einen Tipp für junge Leute, die klimabewusst schenken wollen.

Das größte Geschenk ist wohl die Gesundheit. Deshalb gibt es in St. Ingberts Apotheken Geschenkgutscheine. „Die werden aber meist in Kosmetik umgesetzt“, gibt Apotheker Alexander Menges von der Hirsch-Apotheke Auskunft. In einem Schreibwarenladen mit angeschlossenem Postschalter wird ebenfalls nicht mehr soviel gekauft wie „vor Corona“. Die Auswahl an Weihnachtskarten, Deko, Christbaumkugeln und Lichterketten ist groß, doch in diesem Jahr sind sie Ladenhüter. „Die Leute halten das Geld zusammen, denn keiner weiß, was finanziell noch auf ihn zukommt. Da wird der Euro lieber zweimal umgedreht“, so die Verkäuferin.

Angelina Kutschenreuter verkauft in der Glasbiermetzgerei viele Gutscheine und auch Bier als Weihnachtsgeschenk. Foto: Cornelia Jung

Es weihnachtet auch in den Apotheken (hier Hirsch-Apotheke). Auch dort werden gerne Gutscheine gekauft. Foto: Cornelia Jung Foto: Cornelia Jung

Allerdings sehe sie jeden Tag an der Flut und Größe der Päckchen, dass „sich die Leute nicht in Kaufzurückhaltung üben“. Auch sie selbst schaue nach den Preisen, erwerbe einiges online, weil man da sparen könne. So könne sie auch alle Wünsche an Geschenken erfüllen.

Beim Einzelhandelsgeschäft Franz Woll gehen Dekoartikel und Tischwäsche in der Weihnachtszeit gleichwohl gut. Und auch in der Lingerie B. zieht das Geschäft langsam wieder an. Geschäftsinhaberin Barbara Lill-Neufang ist von den letzten Monaten nicht verwöhnt: „Der November war unser schlechtester Monat überhaupt. Ich denke schon, dass das mit der Krise zusammenhängt. Jetzt haben wir ein Weihnachtsgeschäft und wenn das so bleibt, wäre das schön. Wir verkaufen zwar noch nicht so viele Gutscheine, aber ich denke, das kommt noch. Es wird derzeit gern Nachtwäsche gekauft. Wir haben außerdem mit Männersachen angefangen, auch das boomt.“