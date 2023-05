Umbau der Alten Baumwollspinnerei Streit um Parkplätze in St. Ingbert – wie viele Stellplätze sind genug?

Den aktuellen Planungsstand zur Alten Baumwollspinnerei hat der Stadtrat in St. Ingbert mit viel Zustimmung aufgenommen. Doch so groß die Vorfreude auch ist, ein wunder Punkt, der in der jüngeren Kommunalpolitik immer wieder auftaucht, sorgt für Wasser im Wein. Kontrovers wurde es im jüngsten Stadtrat bei der Frage des Individualverkehrs. Wie viele Parkplätze braucht die künftige Adresse von Rathaus und Museum? Dabei gab es Minimal- und Maximalforderungen sowie den Vorschlag eines neuen Parkhauses.