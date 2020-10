Campus entsteht in St. Ingbert : OB und Cispa-Chef begrüßen Entscheidung für die Alte Schmelz

Auf dem Gelände der Alten Schmelz in St. Ingbert wird der Cispa-Innovation-Campus entstehen. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert (schet) Oberbürgermeister Ulli Meyer und der Gründungsdirektor des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit, Prof. Michael Backes, begrüßen die Entscheidung des Ministerrates für die Alte Schmelz als Standort für den Cispa-Innovation-Campus.

Der Ministerrat der saarländischen Landesregierung hat heute entschieden, dass diese bedeutende Ansiedlung in St. Ingbert errichtet werden soll. Die Alte Schmelz in St. Ingbert habe sich gegen weitere Flächen in St. Ingbert und weitere Flächen rund um Saarbrücken durchgesetzt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemeldung der St. Ingberter Stadtverwaltung und des Cispa-Helmholtz-Zentrums.

„Das Cispa und der Innovationscampus sind eine Jahrhundertchance für St. Ingbert. Kein Ort in St. Ingbert steht derart für Innovation und Wandel der Industrie, wie die Alte Schmelz. Mit der Ansiedlung neuer Unternehmen werden wir einen Meilenstein für zukünftige Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen in St. Ingbert setzen“, so der St. Ingberter Oberbürgermeister.

Prof. Backes merkt an: „Der Cispa-Innovation-Campus kommt. Ich bin froh, dass die Minister jetzt die historische Alte Schmelz in St. Ingbert als Standort benannt haben. Das ist für uns ein idealer Standort, das habe ich so immer intern kommuniziert. Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe des Cispa und die Innenstadt von St. Ingbert sogar in Gehweite. Es hat eine ideale Größe. Es gibt Bestandsgebäude, die integriert werden können. Von diesem Ort senden wir ein fantastisches Signal in die Region: aus Industrialisierung wird Digitalisierung, ein gelebter Strukturwandel. Wir am CISPA sind bereit.“