Jahresübung der Jugendwehren in Hassel : Nachwuchs der Wehr rettet die Unterkirche

Die Jahreshauptübung der St. Ingberter Jugendfeuerwehr fand an der Hasseler Kirche Herz Jesu statt. Foto: Jörg Martin

Hassel Fast 90 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Jahresübung der Jugendwehren in Hassel.

In der Blumenstraße, die für den Verkehr gesperrt wurde, herrscht am vergangenen Samstagnachmittag rege Betriebsamkeit. Vor gut 60 Sekunden hat die Sirene in der Ortsmitte Alarm verkündet und schon ist der erste Einsatzwagen der Freiwilligen Feuerwehr Hassel am Parkplatz vor der katholischen Kirche Herz Jesu angekommen. Es steigen jedoch vorwiegend Kinder aus. Das Gleiche gilt auch für die 16 weiteren Fahrzeuge der Löschbezirke St. Ingbert, Rohrbach, Oberwürzbach und Rentrisch, die nachfolgen. Gut 90 Kinder und Jugendliche verlassen nach und nach zügig die Einsatzfahrzeuge. Von gut 40 Mitgliedern der aktiven Wehr werden sie unterstützt, damit sie bei ihrer Jahreshauptübung unter beinahe Live-Bedingungen zeigen können, was sie das ganze Jahr über erlernt haben.

„Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, wo alles wieder genauso ist wie zuvor. 2020 fiel die Übung wegen Corona aus. Im letzten Jahr fand sie in einer sehr kleinen Version und mit etlichen Einschränkungen statt“, erklärt Max Haberer im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist der Jugendbeauftragte der Hasseler Feuerwehr und hat an diesem Tag, zusammen mit Jana Michaeli, die Übungsleitung inne. Die Rohrbacherin ist die stellvertretende Jugendbeauftragte der gesamten St. Ingberter Feuerwehr. In Hassel kommt eine Besonderheit hinzu: Ein Drittel der Teilnehmer ist erst seit einem Monat Mitglied. „Die haben sich schon in der Schule für heute heißgemacht“, sagt Haberer freudig.

„Die Autos haben zuvor auf Parkplätzen nahe Hassel gewartet und waren dann, als der Notruf abgesetzt wurde, losgefahren“, beschreibt Florian Jung die Hintergründe. Bei 17 Fahrzeugen aus fünf Stadtteilen wären sonst Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden, die man vermeiden wollte, so der Pressesprecher der St. Ingberter Wehr. Angenommen wurde eine unklare Rauchentwicklung in der Unterkirche. Nach und nach sind die Schläuche angeschlossen und das Wasser spritzt auf die Wände und Dächer des Gotteshauses. „Wir haben sogar zwei Kinder mit Atemschutz-Geräten ausgerüstet, die reingehen werden“, ergänzt Florian Jung. Naheliegend, dass es spezielle Sauerstoffflaschen sind, die die Floriansjünger auf dem Rücken tragen. Man will den Feuerwehrnachwuchs nicht mit dem Gewicht der Geräte in der Erwachsenenklasse frustrieren.

Alle Mitwirkenden der diesjährigen Jahreshauptübung der St. Ingberter Jugendfeuerwehr, die an der Hasseler Kirche Herz Jesu stattfand. Foto: Jörg Martin

Die Jugendwehr hat es nicht einfach. Zuerst weht einem der Wind den Wasserstrahl immer wieder ins Gesicht. Dann kommt kurz etwas Regen auf. Wasser kommt aus nahezu allen Richtungen. Doch Petrus scheint mit dem Nachwuchs der St. Ingberter Wehr ein Einsehen zu haben und der Niederschlag gibt nur ein kurzes Gastspiel. Wir treffen den Hasseler Ortsvorsteher Markus Hauck (CDU) bei der Übung. Er ist aber heute als aktiver Feuerwehrmann hier und nicht als Chef des Hasseler Ortsrats. Und er gehört zu einem besonderen Kreis: Hauck ist Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Hassel, die in diesem Jahr seit 50 Jahren besteht.

Er war auch damals bei der ersten Übung dabei. „Es hat sich natürlich technisch viel geändert. Es gab ja damals keine Handys. Aber, das Drumherum ist geblieben“, blickt Hauck zurück. Um 15.10 Uhr kommt das Kommando über Funk: Die Übung ist beendet. Für die Kinder und Jugendlichen war aber nach dem Zusammenpacken der Schläuche und einer kurzen Verschnaufpause noch lange nicht Schluss. Denn im Anschluss fand die Jahreshauptversammlung aller Jugendfeuerwehren St. Ingberts statt. Das Abendprogramm bestand aus einem Grillabend, einer Nachtwanderung und einem gemeinsamen Übernachten. Das gemeinsame Frühstück am Sonntagmorgen beschloss das kurzweilige Wochenende.