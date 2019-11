Mit ABC-Zug Süd des Saarpfalz-Kreises : Feuerwehr übt in Hassel einen Chemieeinsatz

Feuerwehr übt in Hassel einen Chemieeinsatz

Spezialkräfte der Feuerwehr übten einen Einsatz an der Grundschule in Hassel einen Chemieeinsatz. Foto: Günther Schwan/Feuerwehr

Hassel Ein kniffliges Übungsszenario haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert bewältigt. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten die Kräfte des Löschbezirks Hassel an einem Übungsabend die Grundschule in Hassel angefahren.

Ein Einsatzszenario mit gefährlichen Stoffen ist für einen Löschbezirk alleine nicht handhabbar, so der Pressesprecher der Feuerwehr, Florian Jung. Daher seien die Spezialisten des ABC-Zuges Süd des Saarpfalz-Kreises zum Einsatz gekommen. Dieser Zug besteht aus Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus St. Ingbert, Blieskastel und Mandelbachtal. Zum Einsatz kommen die Spezialkräfte um atomare, biologische oder chemische Gefahren aufzuklären und abzuwehren. Für die Abwehr von chemischen Gefahren sind die Spezialkräfte mit Chemieschutzanzügen ausgestattet. So können Gefahrstoffaustritte eingedämmt und die Stoffe aufgefangen werden. Bei der Aufnahme der Stoffe und dem Verpacken sind die Kräfte speziell gefordert, da es jederzeit zu Reaktionen von ausgetretenen Laugen und Säuren kommen kann. Eine weitere Herausforderung stellt die abschließende Dekontamination der Beteiligten dar. In einer speziellen Wanne werden die Kräfte fachmännisch gereinigt, damit es nicht zu einer Verschleppung der Kontamination und zu einer Ausbreitung des Gefahrstoffs kommen kann.