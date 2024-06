Infos zum Wahlsonntag in St. Ingbert Hohe Helferzahl auch bei der Landrat-Stichwahl

Obwohl am kommenden Sonntag nur noch eine Wahl ansteht und die Wählenden nur noch auf einem einzigen Stimmzettel ihr Kreuzchen machen, bleibt der logistische Aufwand für diesen Tag nahezu der gleiche wie für den Wahlsonntag 14 Tage zuvor mit Kommunal- und Europawahl, wie die Stadt St. Ingbert auf Nachfrage bestätigte. Es werden am 23. Juni in der Mittelstadt von 8 bis 18 Uhr wieder 25 Wahllokale (für St. Ingbert-Mitte 16, für Rohrbach vier, für Hassel und Oberwürzbach je zwei und Rentrisch eines) geöffnet sein. Jedes dieser Wahllokale ist wieder mit acht Wahlhelferinnen und -helfern besetzt. Zudem sind zehn Briefwahlbezirke eingerichtet, in denen insgesamt wieder 70 Helferinnen und Helfer Stimmen auszählen werden.