Damen-Volleyball-Oberliga Den Befreiungsschlag im Derby verpasst

Alischa Lambert sprang vor Freude in die Luft, Jessica Raber ballte beide Fäuste und Ina Dörr streckte erleichtert einen Arm in Richtung Hallendecke: Als die Volleyballerinnen des TV Wiesbach am Samstag im Oberliga-Heimspiel gegen den TV Rohrbach gerade den Matchball verwandelt hatten, war die Freude riesengroß. Die Wiesbacherinnen bezwangen den Aufsteiger im Saar-Derby vor 80 Zuschauern mit 3:1 (28:26, 26:28, 25:23, 25:18) – und nahmen damit nach exakt 111 Minuten Spielzeit Revanche für die 1:3-Niederlage in Rohrbach am ersten Spieltag.