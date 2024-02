Volleyball TV Rohrbach: Abstiegskampf in der Oberliga spitzt sich zu

Weiter geht es für den TV Rohrbach am kommenden Sonntag, 25. Februar, um 16 Uhr mit der Partie beim Spitzenreiter TV Düppenweiler in der Kultur- und Sporthalle. Gegen den Ligaprimus haben die Rohrbacherinnen das Hinspiel mit 1:3 verloren. Zum Saisonfinale genießt der TV Rohrbach dann noch zweimal Heimrecht in der Rohrbachhalle: Am Samstag, 2. März, geht es um 19.30 Uhr gegen das abgeschlagene Schlusslicht VC Mainz, das vier Punkte auf seinem Konto hat. Am Samstag, 16. März, erwarten die Saarländerinnen zum Rundenabschluss um 19.30 Uhr den auf Rang zwei platzierten FC Wierschem, der punktgleich mit dem TV Düppenweiler um die Oberliga-Meisterschaft kämpft.