TuS Rentrisch Geschichten, die nur der Fußball schreibt

Knapp 700 Zuschauer haben am Mittwochabend das Betzentalstadion in St. Ingbert in ein Tollhaus verwandelt: Im Entscheidungsspiel der Fußball-Kreisliga A Bliestal zwischen den punktgleich an der Tabellenspitze liegenden SV Oberwürzbach und TuS Rentrisch wurde der Meister und damit der Aufsteiger in die Bezirksliga Ost ermittelt. Die Rentrischer setzten sich mit 2:0 nach Verlängerung durch – und feierten damit eine Doppel-Meisterschaft. Die Reservemannschaft hatte den Titel in der Kreisliga B Bliestal geholt (wir berichteten).