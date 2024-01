Unproblematische Wasserstände in St. Ingbert Mit derzeitigem Dauerregen kommt die Stadt St. Ingbert gut klar

Dass der Dauerregen in St. Ingbert tatsächlich nur ganz wenig anrichten konnte, belegte Jung dann mit den aktuellen Daten jener Hochwasserpegel-Sensoren, die die Stadt im Jahr 2021 im Verlaufe des Rohrbachs – vor allem als Warnsystem bei Starkregen – installiert hat. So verzeichnete Pegel 1 (neben dem Eiscafé „Cristallo“ am Auslauf Ludwigstraße) kurz vor Mittwochmittag 73 Zentimeter Wassertiefe. Dieser Stand war nach einem Höchstwert am Dienstag um 23.35 Uhr von 83 Zentimeter schon fallend und weit weg von der Höhe des dortigen Durchlaufs, die 1,60 Meter beträgt. Der Pegel 2 vor dem WVD-Durchlass, der kurz nach dem Zufluss des Wollbachs in den Rohrbach gemessen wird, meldete 35 Zentimeter. Auch hier war der Messwert von der ersten Hochwasser-Meldestufe weit entfernt. Am Rohrbach-Pegel 3 an der Industriekathedrale Alte Schmelz, wo die Messwerte stets am höchsten sind, lag der Wasserstand bei 1,47 Meter. Gleiches Bild wie an den beiden anderen Stellen: Bis zu ersten Meldestufe von 1,65 Meter blieb noch Luft. Da kurz vor Mittag eine längere Regenpause in der St. Ingberter Innenstadt begonnen hatte, zeichneten sich in der Hochwasser-App weiter sinkende Werte an allen drei Pegeln ab.