Unproblematische Wasserstände „Dauerregen ist in St. Ingbert gut beherrschbar und bleibt ohne große Folgen“

Wer seit Jahresanfang die Nachrichten im Saarland verfolgt hatte, konnte nicht über die Folgen des anhaltenden Dauerregens hingweglesen oder -hören. Mehrere Flüsse und Bäche in verschiedenen Landesteilen schwollen an, immer mehr Orte kämpften mit Hochwasser. Und weil auch in St. Ingbert und Umgebung der Regen einfach nicht aufhören wollte, machten die Wechsel zwischen Nieselregen und Schauern am Mittwochvormittag doch zunehmend misstrauisch. Obwohl die Mittelstadt nicht gerade für häufiges Hochwasser bekannt ist, war aber auch hier erst vor wenigen Monaten zu sehen, was große Regenmengen anrichten können. Prompt begleitete den Weg zum Rathaus, auf dem man einer Pfütze nach der anderen ausweichen musste, die bange Frage: Wie lange können diese anhaltenden Niederschläge noch gut ausgehen?