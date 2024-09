Warnung an die Bevölkerung Trinkwasser in St. Ingbert verunreinigt

Die Stadtwerke St. Ingbert warnen die Bürgerinnen und Bürger vor einer Verunreinigung des Trinkwassers. Schaummittel seien in das Trinkwassersystem gelangt, hieß es am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Daher wird dringend geraten, das Leitungswasser vorübergehend nicht zu nutzen. Die Wasserzufuhr sei derzeit unterbrochen.