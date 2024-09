Entwarnung nach Verunreinigungen im Trinkwasser Trinkwasser in St. Ingbert wieder uneingeschränkt nutzbar

Nachdem Schaummittel in das Trinkwassersystem gelangt sind, wie es am Donnerstagabend in einer Mitteilung hieß, wurde dringend dazu geraten, das Leitungswasser wegen der Verunreinigung vorübergehend nicht zu nutzen, teils wurde die Wasserzufuhr auch unterbrochen, die Stadt richtete mehrere Wasserausgabestellen ein. Maßnahmen, die nun nicht mehr erforderlich sind.