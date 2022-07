Trickbetrug in Rohrbach : Trickbetrüger bestiehlt Frau an einem Geldautomaten

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach Ein Trickbetrüger hat am Freitag, 15. Juli, gegen 9 Uhr in einer Bankfiliale in Rohrbach einer 83-jährigen Frau einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich vom Konto gestohlen. Der Mann manipulierte zunächst den Kontoauszugsdrucker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die Seniorin dort Probleme bekam, gab er vor, ihr behilflich zu sein, und erspähte dabei die Pin-Nummer ihrer EC-Karte. Die Karte brachte er an sich und konnte so das Geld abheben.