Treffen beim BUND : Nägel auf der Fahrbahn und zerkratzter Lack

Oberwürzbach/St. Ingbert Riesensauerei eines bislang Unbekannten in Oberwürzbach: Wie die Polizei am frühen Sonntagabend mitteilte, fand am Morgen desselben Tages ein 49-jähriger Mann aus besagtem St. Ingberter Stadtteil Nägel auf der verlängerten Würzbachstraße, kurz vor dem Ortseingang Reichenbrunn aus St.

Ingbert kommend, vor. Laut Polizei handelte es sich um insgesamt 15 Metallnägel. Zusammen mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer entfernte der 49-Jährige die Nägel von der Straße. Zu Sachschäden ist es wie durch ein Wunder nicht gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen und Anwohner werden gebeten, die Polizei St. Ingbert unter Tel. ((06894) 1090 zu kontaktieren, wenn sie verdächtige Wahrnehmungen machen oder im aktuellen Fall gemacht haben.