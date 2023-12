Neues Sportangebot Der Alpenverein klettert auch in St. Ingbert

In der Turnhalle der früheren Mühlwaldschule ist eine Kletterwand installiert, die für Anfänger keine Wünsche offenlässt. Auf unterschiedlichsten Kletterrouten kann man, bestens abgesichert, die Oberkante der Wand in knapp sieben Metern Höhe erreichen. Der Deutsche Alpenverein – genauer die Sektion Bergfreunde Saar – hat diese Wand für sich entdeckt und bietet einmal wöchentlich ein Schnuppertraining an. Alle, die es in die Höhe zieht, sind hier bestens betreut und gut aufgehoben. Der Verein sorgt überdies dafür, dass nach dem Hallenklettern noch viele weitere Wege nach oben offenstehen.