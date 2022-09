13 Guppen waren am Start : Trachtenumzug in St. Ingbert: Kurz aber oho

Auch der Schützenverein Rohrbach beteiligte sich am Trachtenumzug, der im Rahmen des Saarländischen Oktoberfestes in St. Ingbert stattfand. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Wer sich am Sonntagvormittag in der Innenstadt von St. Ingbert aufhielt, war vielleicht überrascht. Die Poststraße war vom Kreuzungsbereich Rickert- bis zur Ludwigstraße kurzzeitig gesperrt. In der Fußgängerzone, von der Ludwigstraße bis zur Polizei, sowie in der Rickertstraße, standen die Zaungäste und schauten dem ersten Trachtenumzug zu.