Albertus-Magnus-Gymnasium St. Ingbert : Landtagspräsident Toscani diskutierte mit AMG-Schülern

St Ingbert Im Rahmen des EU-Schulprojekttages unterrichte der Landtagspräsident Stephan Toscani den Politikkurs der Klassenstufe 11 des Albertus-Magnus-Gymnasium St. Ingbert. Unter dem Motto „Europa kommt in die Schule“ gehen jedes Jahr deutschlandweit Politikerinnen und Politiker in die Bildungseinrichtungen, um mit Schülerinnen und Schülern über Europa zu diskutieren.

Ministerinnen und Staatssekretäre auf Bundes- und Landesebene, Bundestags-, Landtags-, EU-Abgeordnete und viele andere beteiligen sich an dieser Initiative, so auch der Präsident des saarländischen Landtags, Stephan Toscani. Der Landtagspräsident hat sich mit Hilfe der digitalen Lernplattform Online Schule Saar (OSS) per Video direkt vom Landtag in das Klassenzimmer geschaltet, um mit den Schülerinnen und Schüler über die Europäische Union zu diskutieren.