Wo Hitze ein Fremdwort ist : Dieser Mann hat St. Ingberts coolsten Job

Torsten Schlicher arbeitet bei minus 27 Grad im vendis-Tiefkühllager. Foto: Peter Gaschott

Exklusiv St. Ingbert Torsten Schlicher arbeitet als Logistik-Leiter im Tiefkühllager und wärmt sich bei minus 24 Grad auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gaschott

Hochsommer. 38 Grad im Schatten. Die bisher heißesten Tage des Jahres stehen bevor. Wer da mit Thermojacke und Fleece-Mütze zur Arbeit geht, ist schon etwas sonderlich. Oder arbeitet bei vendis. So wie Torsten Schlicher. Minus 27 Grad, das ist die Normaltemperatur, in der der vendis-Logistikleiter arbeitet. Das sind dann in diesen Tagen reichlich über 60 Grad Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen. Ein echt cooler Job also!

Die Gastronomie, viele Bäder, Kioske und Geschäfte beliefert vendis täglich mit Lebensmitteln. Von Fleisch über Gemüse bis zum gerade jetzt besonders beliebten Speiseeis. Ab morgens um fünf wird verladen. Im riesigen Tiefkühllager in der Dudweilerstraße arbeiten dann drei Kollegen. „Ich weiß, das glaubt uns keiner, aber wir schwitzen bei unserer Arbeit genau so wie jeder andere im Job“, erzählt Schlicher. Seit fünfzehn Jahren hat er sich mit der Kälte arrangiert. „Der Hochsommer ist für die, die in der Warenannahme arbeiten, eine Herausforderung. Dort ist man eigentlich immer in der Kälte, bloß, wenn ein Lkw-Fahrer sich verhaspelt und man raus muss, dann muss man schon aufpassen, dass der Kreislauf nicht wegsackt.“

Kurios, was der Gesetzgeber vorgibt: Alle zwei Stunden müssen sich die Tiefkühl-Mitarbeiter aufwärmen können. Dazu muss ein Raum vorhanden sein, in dem es wärmer ist als minus 24 Grad. Kein Problem in diesen Tagen.