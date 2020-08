Kultursommer in St. Ingbert : Internationale Hits und deutsche Evergreens

„Tom & Sue“ Lehmann traten am Freitagabend im Hof der Ex-JVA St. Ingbert im Rahmen der Reihe „Kultursommer in der JVA“ auf. Foto: Jörg Martin

Exklusiv St. Ingbert Der brütenden Hitze war es wohl geschuldet, dass das musikalische Gastspiel von „Tom & Sue“ im Hof der JVA nicht mehr Zuhörer fand.

„Ich weiß, wo ich war“ schallte es am Freitagabend durch den Hof der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Alten Bahnhofstraße. Die Person, die diese Worte von sich gab, hatte mit dem alten Knast nichts zu tun. Vielmehr sang die Heusweiler Künstlerin Sue Lehmann gerade im Rahmen der Reihe „Kultursommer in der JVA“ des Kulturamtes einen Titel aus dem Musical „Hairspray“. Die ungewöhnliche Kombination von Musical-Titeln, Evergreens und das Ganze im Rahmen eines Open Air bei sommerliche Hitze lockte eine überschaubare Anzahl in den Ex-JVA-Hof.

„Wir sind froh, dass wir wieder singen dürfen“, teilte Sue Lehmann ihre Freude über das Ende des Lockdown für die Kultur von vor einigen Wochen mit, ehe sie „Welcome to the Cabaret“ („Cabaret“) schmetterte. Denkt man an Musical-Songs, dann kommt man schnell auf den Namen des weltberühmten Komponisten Andrew Lloyd Webber. Auch Sue Lehmann, die bei diesem Konzert von ihrem Mann Tom (Keyboard/Gesang) begleitet wurde, kam nicht an ihm vorbei. Auch mit der deutschen Version „Mondlicht“ („Memory“) aus dem Musical „Cats“ erfreute die Lehmann die Fans im Ex-JVA-Hof. „Jetzt wird’s romantisch hier“, kündigte Sue Lehmann einen Titel von Frank Sinatra an.

Evergreens kamen an diesem Abend keinesfalls zu kurz. So rief die Sängerin den Klassiker von Hildegard Knef „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ und „Nur nicht aus Liebe weinen“ (Zarah Leander) in Erinnerung. „Er verfolgt mich bereits seit 30 Jahren“, kommentierte die Künstlerin das Werk. So ganz war nicht klar, ob sie damit nicht auch ihren Ehemann meinte. Auch ihn kennt sie schon so lange. Seit 28 Jahren machen sie gemeinsam Musik, teilte die Sängerin mit. Tom Lehmann griff vor allem bei diesem Titel so richtig leidenschaftlich in die Tasten. „Wenn es in den Füßen juckt, muss es oben raus“, meinte Sue Lehmann scherzhaft und forderte das Publikum nicht nur einmal auf mitzuklatschen. Ein Angebot, das nur wenige der Besucher ablehnten. Und eine gute Grundlage, um „Weine nicht um mich Argentinien („Evita“) genauso zum Besten zu geben wie „Ich gehör‘ nur mir“ („Elisabeth“). Mit Letzterem sorgte die Lehmann für Gänsehaut. Der tosende Applaus war dem Duo danach mehr als sicher.