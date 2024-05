Die Pläne im Festausschuss Alt-Rohrbachfest Riesen-Party in Rohrbach kämpft mit Riesen-Auflagen

Das Alt-Rohrbachfest will in diesem Jahr an seine besten Zeiten anknüpfen, und geht es nach seinem Hauptorganisator, diese am liebsten sogar übertreffen. Laut Wolfgang Heib, dem Vorsitzenden des Festausschusses Alt-Rohrbachfest, soll vom 2. bis 3. August nicht wieder das „drittgrößte Straßenfest des Saarlandes“ in der Oberen Kaiserstraße steigen. Nach persönlicher Krankheit und Corano-Pause soll Rohrbachs größtes Fest nach Heibs Plänen wieder durchstarten und mindestens das Niveau von 2019 erreichen. Doch große Pläne brauchen auch hier viel Geld. Der Rohrbacher Ortsrat war einstimmig bereit, seinen Zuschuss für das Dorffest von 5000 um weitere 3500 Euro zu erhöhen.